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Профессионал рассказал россиянам, как сделать хорошие фотографии в Новый год

Фотограф Земляниченко посоветовал использовать длинную выдержку для съемки салютов
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Виталий Аньков/РИА Новости

Снимки в новогоднюю ночь нужно делать с любовью к празднику, а фотографировать стоит лица людей. Таким советом в беседе с «Газетой.Ru» поделился глава фотослужбы московского бюро Associated Press и дважды лауреат Пулитцеровской премии Александр Земляниченко.

«С любовью к празднику, с любовью к Новому году и показать тепло. Технический совет — обычно это чуть-чуть длиннее выдержка, чтобы более ярко получился фейерверк или салют. Обычно даже любитель с небольшим опытом уже знает, как это сделать. Важно найти фон и передний план. Для новогодней фотографии — это, конечно, лица людей, что еще может быть важнее, чем лица людей», — сказал он.

Земляниченко добавил, что тем, кто фотографирует на современный IPhone, не обязательно задерживать дыхание, чтобы получить удачный снимок.

«Все очень просто. Не нужно дергаться и фотографировать на бегу. Даже в учебниках, когда я был маленьким, а может быть, еще раньше, рекомендации были, — остановитесь хотя бы на секунду, нажмите на кнопку, а потом продолжайте движение. Это так и живет, чуть-чуть сосредоточиться и будет значительно лучше результат», — пояснил он.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если фейерверк попал в окно квартиры.

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