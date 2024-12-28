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Стая бездомных собак едва не растерзала ребенка в Ростовской области

Mash: в Ростовской области стая собак напала на школьницу
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Телеграм-канал «Don Mash»

В Ростовской области соседи спасли ребенка от нападения стаи бродячих собак. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

Инцидент произошел в поселке Ковалевка, 11-летняя школьница шла с занятий, когда на нее набросилась стая собак. Пять агрессивных псов попытались укусить девочку, животных спугнули соседи, которые проезжали мимо на машине.

По словам местных жителей, это уже не первый случай нападения животных, служба отлова уже выезжала на место, но тогда поймать собак не удалось.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге пес набросился на женщину с собакой в магазине. Посетительница торговой точки смогла отбиться, ей на помощь также поспешили очевидцы. Владелица напавшей собаки скрылась с места происшествия, не поинтересовавшись состоянием пострадавших. В результате произошедшего женщина и ее питомец получили ранения.

Ранее в Хабаровском крае домашние собаки искусали пенсионерку.

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