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Волонтеры «Роснефти» организовали интерактивную игру для детей в Ленинградской области

В Ленинградской области прошла интерактивная игра «Новогоднее приклюЧтение»
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Depositphotos

Волонтеры «РН-Северо-Запад» организовали интерактивную литературную игру для детей «Новогоднее приклюЧтение» в загородном комплексе «Владимирский» (Ленинградская область), сообщает пресс-служба «Роснефти».

В игре приняли участие более 80 детей из соцучреждений Ленинградской области и семей участников программы лояльности «Семейная команда».

В рамках игры участники, разбившись на команды, сочиняли новогодние истории и создавали оригинальные закладки для книг. Также дети приняли участие в творческих конкурсах и викторинах о литературных героях.

В загородном комплексе также установили 20-метровую ель, а волонтеры «Роснефти» вручили детям подарки.

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