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Охранник новосибирского завода воткнул нож в горло работника

В Новосибирске охранник завода ударил мужчину ножом в горло
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СУ СК РФ по Новосибирский области

В Новосибирске охранник завода устроил потасовку с двумя работниками предприятия в Кировском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Конфликт произошел 24 декабря, охранник предприятия устроил потасовку с рабочими, в ходе драки он достал нож и нанес удар в шею 26-летнему оппоненту. Пострадавшего удалось спасти, он госпитализирован.

По данным местных СМИ, раненый находится в отделении реанимации. 33-летнего нападавшего удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Ефремове следователи устанавливают обстоятельства нападения несовершеннолетнего на пьяного отчима, школьник жестоко избил мужчину, спасти его не удалось. , 15-летний подросток был в гостях у сожителя своей матери. Школьник распивал с отчимом спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора, быстро переросшая в драку. В ходе конфликта подросток несколько раз ударил мужчину по голове.

Ранее мужчина с охотничьим ножом напал на людей у детсада в Нижнекамске.

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