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Подозреваемый в убийстве четверых детей мог зарезать их из-за ревности к жене

Mash: причиной убийства четверых детей в Тверской области могла стать ревность
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СУ СК РФ по Тверской области

Подозреваемый в убийстве четверых детей мог совершить преступление на почве ревности, мужчина не верил, что является отцом мальчиков и их годовалой сестры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, отец шестерых детей подозревал супругу в постоянных изменах, мужчина считал, что трое мальчиков трех, пяти и семи лет, а также их годовалая сестра не родные ему.

В ночь на 28 декабря жена мужчины спустилась из комнаты на первый этаж частного дома в СНТ «Межурка» и обнаружила детей убитыми, предварительно отец мог их зарезать, а потом попытался свести счеты с жизнью.

Подозреваемый в совершении преступления госпитализирован в отделение реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что семья не состояла на учете в органах ПДН и считалась благополучной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, всего в семье воспитывалось шестеро детей.

Ранее СК опубликовал видео с места убийства четверых детей в Тверской области.

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