Белгородская пенсионерка провалилась в двухметровую яму с холодной водой и провела там час

В Белгороде пенсионерка провалилась в двухметровую яму с холодной водой

В Белгороде пожилая женщина провалилась в двухметровую яму с холодной водой и провела там час. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгородский канал».

По информации Telegram-канала, сын россиянки рассказал, что инцидент произошел, когда пенсионерка шла в гости к подруге на Почтовый переулок в темное время суток. Она не заметила двухметровую яму, наполненную водой, и провалилась в нее.

По словам сына женщины, в результате она провела в холодной воде около часа. Ей помогли выбраться случайные прохожие, которые принесли лестницу и подняли ее из ямы.

После произошедшего она пребывала в шоковом состоянии и пила успокоительные. При падении пенсионерка не получила серьезных травм.

На инцидент обратили внимание мэр Белгорода Валентин Демидов и глава белгородского Водоканала Андрей Колесников — они извинились за случившееся, передает Telegram-канал. Ситуацией также заинтересовались в СК России. По факту происшествия начали процессуальную проверку, она находится на контроле в центральном аппарате.

Ранее в Томске пенсионерка провалилась в строительный котлован.