В Томске пенсионерка провалилась в строительный котлован

Пожилую жительницу Томска, упавшую в котлован, пришлось доставать с помощью носилок и альпинистского снаряжения. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел 20 декабря, в экстренные службы поступил звонок от медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к упавшей в котлован пенсионерке. Пожилая женщина оказалась на дне ямы и не могла самостоятельно выбраться.

Спасатели, прибывшие на вызов, с помощью альпинистской веревки, рулонных носилок и лестницы смогли поднять пострадавшую на поверхность. Спасенную пенсионерку передали медикам, подробности о характере травм и состоянии пострадавшей неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге собака спасла мужчину, замерзавшего на льду реки. Петербурженка прогуливалась с собакой вдоль берега реки, когда русский спаниель по кличке Чарли начал вести себя беспокойно. Собака принялась лаять и привлекать внимание хозяйки. Женщина заметила, что внимание питомца привлек мужчина, неподвижно лежавший на льду. Прохожая вызвала экстренные службы, замерзавшего удалось спасти. Он госпитализирован с обморожением.

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