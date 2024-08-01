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Премиальный отдых российских туристок в Турции закончился трагедией

Mash: российские туристки с детьми попали в ДТП во время премиум-отдыха в Турции

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Телеграм-канал «Mash»

Российские туристки поехали отдыхать в Турцию за 800 тысяч рублей и попали в серьезное ДТП, за которое туроператор предложил им компенсацию в виде билетов в аквапарк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 29 июля, когда две женщины с детьми 12 и шести лет ехали вместе с гидом из аэропорта Антальи в отель Белека. Водитель заснул за рулем, авто улетело в кювет, перевернулось и врезалось в бетонное ограждение. Одна из туристок выбила стекло головой. Девушке диагностировали ссадины на ногах, многочисленные гематомы, есть подозрение на перелом ключицы.

Туроператор, по словам пострадавшей, предложил оплатить лечение, но женщина отказалась, так как у нее есть страховка. После представитель компании предложил пострадавшей два билета в аквапарк, но она отказалась.

Ранее избитые в аэропорту Антальи российские туристки пожаловались, что их второй месяц не выпускают из Турции.

Ранее более 350 пассажиров Azur Air застряли в Турции из-за задержки рейса на 16 часов.

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