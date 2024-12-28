СК опубликовал видео с места убийства четверых детей в Тверской области

По факту убийства четверых малолетних детей в Тверской области возбуждено уголовное дело, в совершении преступления подозревают их отца. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

На месте происшествия в СНТ «Межурка» работает следственно-оперативная группа. Тела четверых малолетних детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в частном доме утром 28 декабря, самому младшему из погибших один год.

Подозреваемый в совершении преступления — многодетный отец госпитализирован в отделение реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

По словам местных жителей, мужчина стал вести себя неадекватно несколько дней назад, убить четверых малолетних детей мужчина мог под воздействием наркотиков. По предварительной информации, семья не состояла на учете в органах ПДН и считалась благополучной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, всего в семье воспитывалось шестеро детей.

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