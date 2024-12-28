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Отца подозревают в убийстве четверых детей в Тверской области

SHOT: в Тверской области отца подозревают в убийстве четверых детей
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Телеграм-канал «Полиция 69»

В Тверской области отца подозревают в убийстве четверых малолетних детей, подозреваемый попытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Расправиться с четырьмя малолетними детьми в СНТ «Межурка» Тверской области мог их отец, после совершения преступления мужчина неудачно попытался свести счеты с жизнью, 37-летний подозреваемый госпитализирован, он находится в отделении реанимации на ИВЛ.

По данным Telegram-канала Mash, убитые дети — трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Всего в семье воспитывается шестеро детей. В момент происшествия мать спала на втором этаже частного дома. Когда услышала шум, спустилась вниз вместе с братом мужа.

Тела четверых детей обнаружили 28 декабря в частном доме. Известно, что семья не состояла на учете в органах ПДН и считалась благополучной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подольске 10-летняя девочка зарезала сестру после требования помыть тарелки. Родители уехали на заработки и оставили девочек одних дома. Сестры поссорились из-за немытой посуды.

Ранее в Ростовской области нашли тело шестимесячного младенца и его покалеченного брата-близнеца.

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