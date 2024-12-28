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Россиян предупредили об атаках хакеров на сайты салонов красоты и сервисов по доставке

«Солар»: хакеры атакуют сервисы доставок и салоны красоты в РФ перед Новым годом
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Хакеры перед Новым годом начали активнее атаковать сайты сервисов по доставке продуктов и салонов красоты в России. Об этом сообщил РИА Новости директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков.

По его словам, на сервисах по доставке хакеры с помощью ботов или вручную массово создают заказы с поддельными данными, перегружая систему логистики. Также некоторые злоумышленники проводят DDoS-атаки на сайты небольших курьерских служб, из-за чего сайт по доставке в важный момент может перестать работать. Как результат — снижение репутации и потеря клиентов.

А на сайтах салонов красоты мошенники часто создают фейковые записи на услуги, из-за чего настоящие клиенты не могут записаться к мастерам. Помимо этого, конкуренты или недоброжелатели могут оставлять негативные отзывы или использовать ботов для создания ложной активности на сайтах салонов. Из-за этих выходок салоны теряют клиентов и прибыль.

Также хакеры в преддверии новогодних каникул атакуют незащищенные сайты небольших отелей и местных туроператоров в разных регионах страны. Нередко им удается заполучить личные данные клиентов, которые туркомпании хранят в своих базах. Информацию в дальнейшем могут использовать для шантажа или продажи на черном рынке, предупредил эксперт.

Избаенков пояснил, что хакеры часто активизируются перед Новым годом, чтобы лишить россиян подарков и новогоднего настроения, а бизнес — прибыли.

Ранее в компании StormWall назвали самые атакуемые хакерами в 2024 году российские компании.

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