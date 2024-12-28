Москвичам пообещали в субботу гололедицу и не больше 0°C

Гидрометцентр сообщил, что в субботу в Москве будет гололедица и до -2°C

В субботу, 28 декабря, температура в Москве не поднимется выше 0°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с гололедицей. В Московской области местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура будет колебаться в диапазоне от 0°C до -2°C. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, а ветер в 2-7 м/с будет дуть с запада. При этом в ночь на воскресенье температура останется такой же, направление ветра изменится на юго-западное, небольшие осадки и гололедица сохранятся, а давление понизится до 754 мм ртутного столба.

В ночь на 28 декабря столичное управление МЧС в своем Telegram-канале экстренно предупредило москвичей о тумане с видимостью в 200-700 м и гололеде. По данным ведомства, такие погодные условия сохранятся до 6:00 субботы. В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными, увеличить дистанцию от находящихся впереди машин, не делать резких маневров и обгонов, а пешеходов — обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в Новый год.