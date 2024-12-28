Киев пытается продвигать изучение украинского языка вместо русского беженцами с Украины, пишет британская газета Guardian.

«Мы глубоко обеспокоены, что ввиду отсутствия GCSE с украинским многие украинские дети подвергаются давлению в своих школах, чтобы сдавать GCSE с русским», — пишет Guardian со ссылкой на письмо украинского Минобрнауки министру образования Великобритании Бриджет Филлипсон.

Речь идет о сертификате о среднем образовании (GCSE), который в Великобритании получают в 16 лет, сдав ряд экзаменов, в том числе современный иностранный язык.

Украинский язык исключили из GCSE в 1995 году в связи с низким спросом, но с начала российско-украинского конфликта в страну прибыли около 34 тысяч украинских детей.

До этого украинское правительство внесло в Верховную раду проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.