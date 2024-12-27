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Полицейский замаскировался под куст, чтобы задержать подозреваемого

Mirror: в Таиланде полицейский притворился кустом и задержал подозреваемого
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Полицейский в Таиланде замаскировался под куст, чтобы задержать подозреваемого, пишет Mirror.

В провинции Чаченгсау полицейский, замаскировавшись под куст, успешно задержал 20-летнего подозреваемого в насилии над несовершеннолетними. На кадрах с места события видно, как офицер, все еще находясь в камуфляже, зачитывает обвинение.

«У нас есть веские доказательства против него», — добавили в полиции.

Банг Дин разыскивался с сентября 2024 года, однако ему удавалось скрываться от властей до этого момента. По данным полиции, он действовал в сговоре с двумя другими мужчинами, которые познакомились с девочкой в социальных сетях и пригласили ее на курорт, где произошло преступление.

Подозреваемый признался, что обманул девочку, пообещав отвезти ее за закусками, но затем совершил насильственные действия.

Ранее в Таиланде женщина пострадала от рук соседки, которая была недовольна гуляющими по ее участку утками.

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