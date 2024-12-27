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В России оценили вероятность разблокировки иностранных соцсетей после СВО

Депутат Горелкин: разблокировка иностранных соцсетей после СВО маловероятна
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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Заблокированные в РФ иностранные соцсети вряд ли снова станут доступны после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей», — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что именно поэтому не стоит рассчитывать на то, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания спецоперации. Горелкин указал, что даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать российские законы, это останется маловероятным.

По словам парламентария, технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы. Депутат подчеркнул, что главным направлением международной ИТ-конкуренции станет искусственный интеллект.

23 декабря сенатор Артем Шейкин заявлял в разговоре с РИА Новости, что мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России уже в 2025 году. По словам депутата, это может быть сделано в случае, если руководство не будет соблюдать требования российского законодательства. Сенатор обратил внимание на то, что иностранным компаниям важно понимать необходимость исполнения законодательства РФ при осуществлении деятельности на территории страны.

Ранее журналисты назвали соцсеть, которую избегает Зеленский.

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