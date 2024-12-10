Зеленский избегает использования Telegram в целях безопасности

Зеленский не использует Telegram на своем личном телефоне «в качестве меры безопасности», хотя в официальном паблике президента регулярно появляются посты. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В 2022 году накануне СВО разведка предупредила Зеленского о рисках российского влияния через Telegram, но заявила, что эта угроза не заслуживает прямого запрета приложения.

В начале войны оказалось, что многие украинские каналы управлялись из России. Они распространяли дезинформацию, вроде сообщений, что Зеленский сбежал из страны.

При этом NYT напоминает, что в 2019 году во время выборов офис Зеленского использовал Telegram для связи с избирателями. Отчасти благодаря Михаилу Федорову, нынешнему министру цифровой трансформации, который в 2020 году рассказывал, что у него был регулярный контакт с Дуровым и его командой.

При этом отмечается, что СНБО рекомендовала чиновникам не использовать Telegram в служебных целях.

9 декабря стало известно, что с марта 2024 года мошенники создали 894 фишинговых домена для угона учетных записей россиян в Telegram и последующей кражи их персональных данных и денег.

Ранее в Госдуме заявили о новом способе обмана с помощью Telegram-ботов маркетплейсов.