Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский избегает использования Telegram в целях безопасности

NYT: Зеленский не использует Telegram на своем личном телефоне для безопасности

close
Johanna Geron/Reuters

Зеленский не использует Telegram на своем личном телефоне «в качестве меры безопасности», хотя в официальном паблике президента регулярно появляются посты. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В 2022 году накануне СВО разведка предупредила Зеленского о рисках российского влияния через Telegram, но заявила, что эта угроза не заслуживает прямого запрета приложения.

В начале войны оказалось, что многие украинские каналы управлялись из России. Они распространяли дезинформацию, вроде сообщений, что Зеленский сбежал из страны.

При этом NYT напоминает, что в 2019 году во время выборов офис Зеленского использовал Telegram для связи с избирателями. Отчасти благодаря Михаилу Федорову, нынешнему министру цифровой трансформации, который в 2020 году рассказывал, что у него был регулярный контакт с Дуровым и его командой.

При этом отмечается, что СНБО рекомендовала чиновникам не использовать Telegram в служебных целях.

9 декабря стало известно, что с марта 2024 года мошенники создали 894 фишинговых домена для угона учетных записей россиян в Telegram и последующей кражи их персональных данных и денег.

Ранее в Госдуме заявили о новом способе обмана с помощью Telegram-ботов маркетплейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами