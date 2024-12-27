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Россиянка решила заработать на криптобирже и отдала мошенникам миллион рублей

В Кирове женщина решила заработать на бирже и отдала аферистам сбережения
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Depositphotos

В Кирове 40-летняя женщина решила заняться инвестициями на криптобирже и отдала мошенникам свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с кировчанкой на связь в мессенджере вышел незнакомец, который предложил ей доход от инвестиций в криптовалюту. Он сказал, что для заработка женщине необходимо скачать приложение, зарегистрироваться в нем и пополнить счет по реквизитам, которые предоставит сам злоумышленник.

Россиянка поверила аферисту и выполнила все его инструкции. Она отправила ему как личные сбережения, так и взятые в кредит деньги. Всего она потеряла более миллиона рублей.

Однако до заработка так и не дошло. В какой-то момент женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургский пенсионер поверил мошенникам и потерял 5,5 млн рублей.

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