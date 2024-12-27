Супругов будут судить за, то что они бросили шестилетнюю дочь в машине ради казино

В США родители бросили ребенка в машине на 45 минут, пока играли в казино

В США пара бросила ребенка в машине при минусовой температуре и ушла в казино, пишет издание Phillyburbs.

Ребенка, оставленного в заглушенном автомобиле Honda CRV, обнаружили утром 23 декабря неподалеку от казино Parx в Бенсалеме, штат Пенсильвания. Сообщается, что в тот день температура воздуха опустилась примерно до -5℃, а родители девочки отсутствовали в течение 45 минут.

Когда полицейские прибыли на место, охрана казино уже сопровождала семейную пару к их автомобилю. Чуньян Ванг и То Юнг подтвердили, что в машине находится их шестилетняя дочь. 44-летние супруги признались, что приехали сюда из Нью-Йорка, чтобы поиграть в азартные игры.

Женщине и мужчине были предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и создании угрозы благополучию детей. Они заплатили залог в $3 тыс. на каждого и вышли на свободу.

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