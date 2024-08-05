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Россиянка выбросила в подъезд пятимесячную дочь возлюбленного

«78.ru»: в Петербурге в подъезде нашли пятимесячного младенца

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Shutterstock

В Невском районе Петербурга местный житель нашел на лестничной клетке пятимесячную девочку, ребенка оставила в подъезде возлюбленная ее отца. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Кржижановского, семейная пара переживала развод. Мать пятимесячной девочки оставила ребенка с отцом и уехала к родителям, чтобы отвезти личные вещи.

Вернувшись спустя час, женщина не обнаружила ребенка, ее бывший супруг не смог пояснить, где находится девочка. Младенца в подъезде нашли соседи, на место была вызвана полиция и скорая помощь. Девочку госпитализировали с признаками ОРВИ.

Выяснилось, что на лестнице ребенка бросила новая возлюбленная ее отца, девушку с признаками наркотического опьянения вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело о похищении человека, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительницу Курской области подозревают в том, что она оставила своего ребенка в поле. Инцидент произошел в городе Фатеж. Местный житель решил отправиться к сестре и сократил путь. В поле он заметил новорожденного ребенка, который лежал на муравейнике. С помощью образца ДНК ребенка правоохранители оперативно нашли ее мать, известно, что 32-летняя россиянка воспитывает еще троих детей.

Ранее новорожденного ребенка с пробитой головой нашли после вечеринки в Челябинске.

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