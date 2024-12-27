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Карельца будут судить за нацистскую татуировку

В Карелии мужчину будут судить из-за нацистской татуировки
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Depositphotos

В Карелии местного жителя будут судить из-за татуировки с нацистской символикой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, следователи установили, что в течение 2024 года местный житель неоднократно демонстрировал соседям свою татуировку, на которой изображена нацистская символика. При этом мужчина уже подвергался административному наказанию за схожее деяние.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о публичном демонстрировании нацистской символики, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию. В настоящий момент расследование завершено, после утверждения обвинительного заключения материалы направят в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее россиянин разместил в соцсетях фото с нацистской символикой и поплатился в суде.

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