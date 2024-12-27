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Пятилетней девочке пришел штраф в £1000 за разбросанный мусор

В Лондоне пятилетней девочке выписали штраф за брошенный на землю мусор
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Shutterstock

В Лондоне пятилетнюю девочку оштрафовали на £1 тыс. (около 124 тыс. рублей) за брошенный на улице мусор. Об этом говорится на портале My London News.

В ноябре местный совет решил оштрафовать ребенка из Северного Лондона за разбрасывание мусора после того, как сотрудники отдела по охране окружающей среды заявили, что полицейские видели, как она бросила на землю картонную упаковку от посылки. Позже выяснилось, упаковка с именем девочки была найдена на одной из улиц вдали от ее дома.

Отец ребенка объяснил, что упаковка оказалась на улице из-за «переполненных общих баков» в их многоквартирном доме, которые, по его словам, «не вывозились должным образом» последние несколько месяцев. Он также опроверг утверждение о том, что это был преднамеренный поступок, и попросил отменить абсурдный штраф, из-за которого его дочь сильно переживает.

«Я надеюсь, что эта несправедливость будет исправлена», — заявил мужчина после получения очередного уведомления о штрафе, пришедшего по почте.

Он попытался обжаловать штраф на сайте совета, но так и не смог решить проблему. Затем его дочери пришло письмо, в котором говорилось, что в ее отношении будет начато судебное разбирательство, а обвинительный приговор «влечет за собой максимальный штраф в размере 2 500 фунтов стерлингов». Тем не менее совет все же признал, что штраф был неуместен, а потом отменил его.

Ранее пару оштрафовали на £400 за выброс мусора в неподходящее время.

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