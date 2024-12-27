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Две петербурженки подрались с администратором бани после ссоры в парилке

В Петербурге две женщины подрались с администратором бани после ссоры в парилке
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Depositphotos

В Петербурге две посетительницы бани оказались в больнице с травмами головы после драки с администратором. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в Мытнинских банях. Две женщины в возрасте 38 и 44 лет пришли попариться, однако, по словам очевидцев, у них произошел конфликт с администратором. Предварительно, причиной ссоры стало замечание о литье воды в русской парной в адрес посетительниц — по правилам это запрещено.

Сообщается, что, когда администратор попыталась унести из парной таз с водой, одна из женщин схватила ее за волосы и стала бить веником. Между посетительницами и сотрудницей произошла драка. Очевидцы также отметили, что отдыхающие вели себя вызывающе и нецензурно выражались.

В результате обе посетительницы попали в больницу. У одной из них диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы теменной области и грудной клетки. У другой обнаружили сотрясение мозга и множественные ссадины.

РЕН ТВ со ссылкой на гендиректора заведения Александра Сафонова сообщает, что администратор также серьезно пострадала. По его словам, обеих женщин добавят в стоп-лист бани.

Ранее в Уфе корпоратив закончился жестоким побоищем из-за женщины.

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