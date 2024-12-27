Трое детей стали жертвами растлителей в Ленобласти

В Ленобласти трое детей в возрасте от девяти до 14 лет стали жертвами растлителей. Об этом сообщает ivbg.ru.

По информации издания, жительница Гатчинского района нашла в телефоне своей девятилетней дочери переписку с неизвестным. Оказалось, что ребенок 19 декабря познакомился с педофилом в видеочате, и тот выманил у нее фотографии непристойного содержания.

Второй инцидент произошел в период с 16 по 25 декабря. Неизвестный также убедил 13-летнюю девочку отправить ему фотографии непристойного содержания.

Кроме того, 17-летний юноша из Петербурга 8 декабря совершил изнасилование 14-летней школьницы в поселке Дубровка Всеволожского района. Детали и обстоятельства случившегося не уточняются.

Ранее молодой россиянин изнасиловал школьницу и отправился в колонию на 14 лет.