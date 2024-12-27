Участников программы «Время героев» пригласили на подведение итогов Года семьи

Семья — это крепкая и надежная связь между поколениями, уважение, забота и гордость за успехи друг друга. Об этом на церемонии подведения итогов Года семьи в национальном центре «Россия» заявил кавалер трех орденов Мужества, участник президентской кадровой программы «Время Героев» Денис Погодин.

В торжественном мероприятии приняли участие семьи, заключившие брак на выставке «Россия», участники программы «Время героев», победители конкурса «Это у нас семейное», семьи участников СВО, а также трудовые династии со всей страны.

«Этот год для нашей семьи был наполнен яркими эмоциями и запоминающимися событиями, гордостью за успехи наших детей. Также, в этом году мне выпала честь стать участником президентской программы «Время героев». Для нашей семьи это очень серьезный шаг. Это одновременно очень почетно и очень ответственно», — приводятся слова Погодина в Telegram-канале программы..

Он подчеркнул, что в их семье уже много лет существует традиция — защищать родину. Денис военный в третьем поколении. По его словам, поддержка семьи особенно чувствуется на передовой.

В свою очередь, участник программы «Время Героев» Константин Аксенов отметил, что для его родных слово «семья» — сакрально.

«Для моряка семья это не только те люди, которые его воспитали, это еще и экипаж, который становится ему родным. Еще семья - это малая церковь, где мы учимся хранить Веру отцов, любить Родину, куда возвращаемся за безусловной любовью и поддержкой», — сказал он.

По его словам, благодаря участию в программе «Время героев», он обрел еще одну семью, состоящую из ее участников, горящих чувством служения людям.

Напомним, старт Году семьи в январе 2024 года дал президент России Владимир Путин на международной выставке-форуме «Россия». В своем выступлении он подчеркивал, что укрепление благополучия семей — национальный приоритет.