Сергей Собянин: 90% москвичей могут записаться к терапевту в день обращения

Время ожидания приема врача в поликлиниках Москвы сократилось с 30 до 7 минут, а запись к терапевту в день обращения доступна для 90% пациентов. Об этом вo вpeмя eжeгoднoгo oтчeтa o paбoтe столичного пpaвитeльcтвa пepeд Mocгopдyмoй заявил градоначальник Cepгeй Coбянин, которого цитирует агентство городских новостей «Москва» .

Мэр столицы отметил, что качество медпомощи в Москве удалось повысить за счет системной работы.

По его словам, сроки плановой госпитализации также сократились.

«Срок ожидания плановой госпитализации по наиболее востребованным профилям составляет до 10 дней. По онкологии — до пяти дней», — заявил Собянин.

Он пояснил, что таких результатов удалось достигнуть благодаря обновлению оборудования в больницах.

Теперь в городе проводят до 100 тыс. высокотехнологичных операций в год, 20 тыс. из них совершены с помощью ангиографов, уточнил Собянин.

Он подчеркнул, что использование новых технологий значительно снижает лучевую нагрузку для пациента.