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Кофе и чай могут снижать риск развития рака, подтвердили ученые

CANCER: чай и кофе снижают риск развития раковых опухолей головы и шеи
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Depositphotos

Ученые из Института рака Хантсмана и Медицинской школы Университета Юты установили связь между употреблением кофе и чая и низким риском развития рака головы и шеи. Результаты исследования опубликованы в журнале CANCER.

Рак головы и шеи является седьмым по распространенности видом рака в мире, и заболеваемость им растет, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Вопрос о влиянии кофе и чая на риск развития этих заболеваний привлек внимание ученых, однако результаты предыдущих исследований часто противоречили друг другу.

В новом исследовании, проведенном Международным консорциумом по эпидемиологии рака головы и шеи, были проанализированы данные из 14 ранее опубликованных работ, охватывающих 9548 пациентов с раком головы и шеи и 15 783 здоровых человека. Участники заполнили анкеты о количестве чашек кофе с кофеином, кофе без кофеина и чая, которые они употребляли в день, неделю, месяц или год.

Результаты показали, что употребление этих напитков может существенно снизить риск развития рака головы и шеи. Так, у людей, выпивающих более четырех чашек кофе с кофеином в день, вероятность развития рака головы и шеи снижается на 17%, рака полости рта — на 30%, а рака горла — на 22%. Употребление трех-четырех чашек кофе с кофеином в день связано со 41%-м снижением риска рака гипофарингеальной области (рака нижней части горла).

Кофе без кофеина также продемонстрировал положительное воздействие: его регулярное употребление связано с 25%-м снижением риска рака полости рта. У любителей чая, в свою очередь, наблюдалось снижение риска рака носоглотки на 29%, но при употреблении более одной чашки напитка в день риск рака гортани увеличивается на 38%.

Ранее была названа проблема с сердцем, при которой полезно пить кофе.

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