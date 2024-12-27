ФСБ: предотвращен теракт в Москве, где планировался взрыв в отделе полиции

В Москве предотвратили теракт. Члены группировки «Вилаят Хорасан» (ячейка «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Афганистане) планировали взрыв в отделе полиции, сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

В ФСБ рассказали, что выходцы из Центральной Азии попали в поле зрения силовиков «как лица, осуществлявшие сбор сведений» об отделе МВД в Москве.

Присягнув на верность ИГ, они приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, а также об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.

В ходе следственных действий по месту их проживания обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, составные части СВУ.

По данным Telegram-канала Mash, силовики ликвидировали двух членов террористической группировки утром. Они ворвались в дом на улице Перерва, но преступники оказались сопротивление.

Ранее ФСБ сорвала покушения на чиновников Минобороны.