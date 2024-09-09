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Три тысячи кустов дикой конопли нашли и уничтожили в Подмосковье

В Подмосковье полицейские уничтожили три тысячи кустов дикой конопли

Подмосковные полицейские обнаружили два гектара дикой конопли и уничтожили ее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» стражи порядка выявили неподалеку от деревни Строкино в Раменском очаг дикорастущей конопли. Площадь распространения содержащего наркотик растения составляла около двух гектаров.

«С помощью специальной техники путем скашивания, перепахивания почвы и сжигания было уничтожено более трех тысяч кустов каннабиса общим весом около 700 килограммов», — сообщили в ведомстве.

До этого в Севастополе полицейские поймали 55-летнего мужчину, который выращивал в своем огороде запрещенные кусты. Растения изъяли и отправили на анализ, который подтвердил, что это конопля.

Ранее россиянин прятал на даче парник с коноплей, но попался полиции.

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