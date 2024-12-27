В банке рассказали о четырех «новогодних» схемах мошенников

ВТБ перечислил четыре схемы мошенников, крадущих деньги в новогодние праздники

Мошенники в преддверии Нового года активизировали свою работу. ВТБ назвал четыре самые распространенные «праздничные» схемы, передает ТАСС.

Злоумышленники начали активно использовать ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы под новогодний контекст. Они отправляют ссылки, которые мимикрируют под крупные маркетплейсы и привлекают покупателей большими скидками, рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Первая «новогодняя схема» — ложные уведомления о выплатах. Мошенники под видом новогодних бонусов или соцвыплат предлагают россиянам установить «официальное приложение», а после загрузки получают доступ к телефону.

Далее идут фальшивые распродажи и скидки. Создаются поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний. После перехода пользователь скачивает вредоносное программное обеспечение, собирающее данные карт, учетных записей и пароли.

В третьей схеме злоумышленники рассылают новогодние открытки или видео в мессенджерах со ссылками, после перехода по которым активизируется шпионское ПО, получающее доступ к смартфону.

Последняя схема — фейковые новогодние приложения с праздничными обоями или новогодними чек-листами. С помощью таких приложений мошенники получают доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона граждан.

Ранее россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества.