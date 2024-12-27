Немецкие спасатели соревновались между собой по числу погибших за смену людей

Сотрудники одной из спасательных служб Германии соревновались между собой по числу погибших за смену людей. Об этом сообщает Bild.
В публикации отмечается, что участниками соревнования стали сотрудники спасательной службы Reinoldus, которая располагается в городе Унна.
Источник издания рассказал, что зафиксировавший наибольшее число смертей за свою суточную смену сотрудник получал трофей.
Ситуация получила огласку после анонимного сообщения одного из представителей службы.
Участвовавшие в соревнованиях рассказали, что не праздновали смерти, а передаваемый трофей представлял собой награду за сложные переживания на смене. Руководство службы заявило, что делает все возможное, чтобы пресечь подобные соревнования в будущем.
До этого сообщалось, что в Германии 13 человек пострадали после того, как мужчина попытался открыть пиво с помощью баллончика с газом, находясь в общественном транспорте.
Инцидент произошел в Люнебурге. Находясь в автобусе, 22-летний мужчина попытался открыть бутылку пива с помощью небольшого газового баллона, в котором был спрей для отпугивания животных. Это привело к повреждению сосуда и распылению содержимого в салоне.
Ранее в Мюнхене загорелся дом престарелых.