Немецкие спасатели соревновались между собой по числу погибших за смену людей

Bild: в ФРГ сотрудники скорой помощи соревновались по числу погибших за их смену

Сотрудники одной из спасательных служб Германии соревновались между собой по числу погибших за смену людей. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что участниками соревнования стали сотрудники спасательной службы Reinoldus, которая располагается в городе Унна.

Источник издания рассказал, что зафиксировавший наибольшее число смертей за свою суточную смену сотрудник получал трофей.

Ситуация получила огласку после анонимного сообщения одного из представителей службы.

Участвовавшие в соревнованиях рассказали, что не праздновали смерти, а передаваемый трофей представлял собой награду за сложные переживания на смене. Руководство службы заявило, что делает все возможное, чтобы пресечь подобные соревнования в будущем.

До этого сообщалось, что в Германии 13 человек пострадали после того, как мужчина попытался открыть пиво с помощью баллончика с газом, находясь в общественном транспорте.

Инцидент произошел в Люнебурге. Находясь в автобусе, 22-летний мужчина попытался открыть бутылку пива с помощью небольшого газового баллона, в котором был спрей для отпугивания животных. Это привело к повреждению сосуда и распылению содержимого в салоне.

Ранее в Мюнхене загорелся дом престарелых.