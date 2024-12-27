Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкие спасатели соревновались между собой по числу погибших за смену людей

Bild: в ФРГ сотрудники скорой помощи соревновались по числу погибших за их смену
close
Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники одной из спасательных служб Германии соревновались между собой по числу погибших за смену людей. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что участниками соревнования стали сотрудники спасательной службы Reinoldus, которая располагается в городе Унна.

Источник издания рассказал, что зафиксировавший наибольшее число смертей за свою суточную смену сотрудник получал трофей.

Ситуация получила огласку после анонимного сообщения одного из представителей службы.

Участвовавшие в соревнованиях рассказали, что не праздновали смерти, а передаваемый трофей представлял собой награду за сложные переживания на смене. Руководство службы заявило, что делает все возможное, чтобы пресечь подобные соревнования в будущем.

До этого сообщалось, что в Германии 13 человек пострадали после того, как мужчина попытался открыть пиво с помощью баллончика с газом, находясь в общественном транспорте.

Инцидент произошел в Люнебурге. Находясь в автобусе, 22-летний мужчина попытался открыть бутылку пива с помощью небольшого газового баллона, в котором был спрей для отпугивания животных. Это привело к повреждению сосуда и распылению содержимого в салоне.

Ранее в Мюнхене загорелся дом престарелых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами