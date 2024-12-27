Россиянам назвали рабочие способы избежать похмелья после новогодней ночи

Многие считают, что лучшее лекарство от похмелья — это не пить вообще. Но далеко не всем удается этого избежать, особенно в новогодние праздники. И тогда наступает расплата — тяжелое утро с головной болью, тошнотой и общим недомоганием. О самых эффективных методах борьбы с похмельем «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Как врач, я часто сталкиваюсь с пациентами, которые ищут быстрое и эффективное решение этой проблемы. Обычно они перепробовали уже все народные средства — от рассола до холодного душа. Но действительно ли эти методы работают? На самом деле, есть научно обоснованные способы облегчить похмельный синдром. И они могут сильно отличаться от того, что вы привыкли слышать от друзей или читать в интернете», — отметила Казачкова.

Однако прежде чем перейти к конкретным рекомендациям, важно понять, что происходит с организмом после чрезмерного употребления алкоголя. Это поможет лучше осознать, почему одни способы эффективны, а другие – нет.

«Алкоголь — это токсин, который нарушает работу многих систем организма. Он вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс, провоцирует воспаление в желудочно-кишечном тракте и негативно влияет на печень. Именно поэтому универсального средства от похмелья не существует. Нужен комплексный подход, который поможет организму быстрее восстановиться», — рассказала Казачкова.

Исходя из этого, врач назвала топ способов, которые действительно работают.

Во-первых, необходимо восстановить водный баланс. Алкоголь сильно обезвоживает организм. Врачи рекомендуют пить много воды, травяные чаи или спортивные напитки с электролитами. Это помогает вывести токсины и облегчить симптомы. Подойдет не сильно газированная минеральная вода.

Во-вторых, нужен легкий завтрак. Отдайте предпочтение углеводам — тосту с джемом или овсянке. Они помогут стабилизировать уровень сахара в крови.

В-третьих, прием адсорбентов. Желательно принять абсорбент перед тем как лечь спать, чтобы утром было легче, и повторить утром.

В-четвертых, прием янтарной кислоты. Она снижает токсическое действие ацетальдегида, главного виновника похмелья. Янтарная кислота буквально защищает клетки от разрушительного воздействия алкоголя.

В-пятых, прием препаратов ферментов поджелудочной железы — это облегчит проявления тяжести в животе и поможет легче выйти из похмелья.

«Важно понимать, что эти методы лишь облегчают симптомы. Единственный способ избежать похмелья — не злоупотреблять алкоголем. Помните, что регулярное употребление спиртного даже в небольших количествах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы часто сталкиваетесь с похмельем, возможно, стоит пересмотреть свое отношение к алкоголю», — резюмировала специалист.

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