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В Краснодаре женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и лишилась 3,7 млн рублей

В Краснодаре женщина поверила мошеннику из соцсетей и отдала ему 3,7 млн рублей
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Краснодара поверила мошенникам и отдала им около четырех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Деньги 36-летняя женщина потеряла после общения с новым знакомым в социальных сетях. Мужчина предложил ей дополнительный заработок на инвестициях и пообещал рассказать о нюансах.

Краснодарка поверила аферисту и взяла два кредита на сумму 1,2 и 1,8 миллионов рублей в разных банках. Помимо этого, она отдала свои сбережения в размере 770 тысяч рублей.

«Когда потерпевшая перевела всю сумму на указанный ей счет, новый знакомый перестал поддерживать общение, а первая так и не получила ожидаемой прибыли», – сообщается в публикации.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент аферистов ищут.

Как и многие россияне, женщина, предположительно, стала жертвой мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

Ранее в Туле пенсионерка поверила мошенникам и устроила фейерверк в отделении банка.

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