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В Бурятии женщина взяла под опеку сироту и присвоила себе его деньги

В Бурятии опекун похищала деньги ребенка-сироты
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Depositphotos

В Иволгинском районе Бурятии будут судить опекуна, которая похитила деньги у сироты и купила на них автомобиль. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, обвиняемая оформила опеку над сиротой и получила разрешение на распоряжение его пособиями. В ноябре 2020 года на расчетный счет ребенка поступили страховые выплаты в сумме 475 тыс. рублей, которые женщина решила похитить.

Она обманула органы опеки, сообщив, что на эти средства планирует приобрести автомобиль для ребенка, после чего сняла с банковского счета все деньги, часть из них потратила на покупку машины, которую зарегистрировала на себя, а оставшиеся 165 тыс. рублей израсходовала на личные нужды.

Позднее женщине поступали требования от органа опеки о перерегистрации приобретенной машины на опекаемого ребенка, которые обвиняемая проигнорировала. Мальчика передали в другую семью, в отношении опекуна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Петербурге молодые люди похитили школьника и вымогали выкуп у его опекуна. Инцидент произошел на улице Шеглунова. Как рассказала знакомая 17-летнего пострадавшего, неизвестные схватили его, и, затолкав в машину, увезли. Правоохранители отреагировали на вызов и спустя полтора часа нашли машину, которую описала девушка. Предполагаемых похитителей удалось задержать, возбуждено уголовное дело.

Ранее работница почты потратила полмиллиона рублей пенсий и сиротских пособий на онлайн-игры.

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