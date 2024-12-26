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Россиянам рассказали, какие продукты обязательно должны быть на столе зимой

Нутрициолог Ветрогонская: замой важно употреблять сезонные местные овощи
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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Качество жизни и состояние иммунной системы в холодное время года требуют комплексного подхода, состоящего из сбалансированного питания, здорового сна, регулярной физической активности и достаточного отдыха. Об этом в интервью «Пятому каналу» напомнила фитнес-нутрициолог и консультант по здоровому образу жизни Елена Ветрогонская. Она также перечислила продукты, которые обязательно должны быть на столе зимой.

«Чтобы получить максимальную пользу, выбирайте сезонные местные овощи и фрукты и замороженные ягоды. Прекрасно, если на вашем столе ежедневно присутствуют зеленые овощи, все виды капусты, зелень. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и витаминами группы В», — сказала специалист.

Она также посоветовала включить в рацион достаточное количество животного и растительного белка — жирные сорта рыбы, индейку, печень, бобовые, орехи, семена, нерафинированные масла.

Интегративный врач гинеколог-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Наталья Фирсова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой овощи и фрукты не так доступны, как летом, но есть некоторые из них, на которые следует обратить особое внимание. Например, на брокколи и цветную капусту, которые являются хорошими источниками витамина C и клетчатки.

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