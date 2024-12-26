Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кровоточащую опухоль на голове размером с мяч удалили пенсионерке подмосковные хирурги

В Подмосковье врачи спасли пациентку с кровоточащей опухолью на голове
close
Министерство здравоохранения Московской области

В Балашихинской больнице хирурги удалили пациентке огромную опухоль на голове, которая росла несколько лет. Об этом сообщает минздрав Московской области.

75-летняя пациентка была доставлена в больницу с кровотечением из опухолевидного образования на голове. Пенсионерка упала и ударилась. В ходе обследования медики обнаружили на голове пациентки множественные новообразования — кисты подкожной сальной железы, которые не вызывают боли и не представляют опасности для жизни и здоровья.

По словам пациентки, опухоли развивались много лет и не беспокоили ее. Косметический дефект она скрывала платком или шапкой. Болезненные ощущения на голове появились лишь в последнее время, когда наполненные кожным салом кисты воспалились и отекли.

«Можно сказать, что случайное падение, которое привело пациентку в больницу, спасло ей жизнь. Иначе очаг инфекции грозил развитием сепсиса. Под общим наркозом гигантскую капсулу с гноем иссекли, рану обработали и ушили. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественную природу кожного образования», — рассказал заведующий филиалом №3, врач-хирург Денис Гулькин.

После проведения хирургического вмешательства женщина еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли пенсионерку с гигантской опухолью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами