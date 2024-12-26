Кровоточащую опухоль на голове размером с мяч удалили пенсионерке подмосковные хирурги

В Балашихинской больнице хирурги удалили пациентке огромную опухоль на голове, которая росла несколько лет. Об этом сообщает минздрав Московской области.

75-летняя пациентка была доставлена в больницу с кровотечением из опухолевидного образования на голове. Пенсионерка упала и ударилась. В ходе обследования медики обнаружили на голове пациентки множественные новообразования — кисты подкожной сальной железы, которые не вызывают боли и не представляют опасности для жизни и здоровья.

По словам пациентки, опухоли развивались много лет и не беспокоили ее. Косметический дефект она скрывала платком или шапкой. Болезненные ощущения на голове появились лишь в последнее время, когда наполненные кожным салом кисты воспалились и отекли.

«Можно сказать, что случайное падение, которое привело пациентку в больницу, спасло ей жизнь. Иначе очаг инфекции грозил развитием сепсиса. Под общим наркозом гигантскую капсулу с гноем иссекли, рану обработали и ушили. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественную природу кожного образования», — рассказал заведующий филиалом №3, врач-хирург Денис Гулькин.

После проведения хирургического вмешательства женщина еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли пенсионерку с гигантской опухолью.