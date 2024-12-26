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В канун Рождества по США распространились куриные яйца, зараженные сальмонеллой

ABC News: в США массово отзывают куриные яйца, в которых может быть сальмонелла
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В канун Рождества по США распространились опасные куриные яйца, в которых могут быть бактерии сальмонеллы, пишет ABC News.

В преддверии Рождества Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило о новых мерах предосторожности в отношении куриных яиц, поставляемых в магазины, из-за возможного заражения сальмонеллой.

Отзыв партии был инициирован после выявления факта, что яйца, не предназначенные для розничной продажи, были упакованы и распространены в супермаркетах в Теннесси, Алабаме, Джорджии, Северной и Южной Каролине. Компания-производитель заявила о введении дополнительных мер контроля цепочки поставок и переподготовке сотрудников для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Чиновники призывают потребителей не употреблять затронутый продукт и вернуть яйца обратно в магазин для получения полного возврата денег или утилизировать их.

Ранее сообщалось, что в США массово отзывают из магазинов опасные детские ложки, разваливающиеся во рту.

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