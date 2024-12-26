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Главой Новокузнецка избрали экс-зампреда правительства Кузбасса

Экс-зампред правительства Кузбасса Ильин избран главой Новокузнецка
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Новокузнецк Моими Глазами/VK

Депутаты Совета народных депутатов Новокузнецка избрали Дениса Ильина на пост главы города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новокузнецкого горсовета.

Ранее Ильин занимал должность заместителя председателя правительства Кемеровской области, ответственного за агропромышленный комплекс и развитие сельских территорий. На днях его фамилия исчезла из состава правительства на официальном сайте. В конкурсе также участвовали заместитель главы Новокузнецка по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Безгубов, депутат парламента Кузбасса от ЛДПР Кирилл Правдин и начальник юридического отдела юридической корпорации «Кронос» Эдуард Тяпикин.

«По итогам голосования Денис Ильин получил 28 голосов, Антон Безгубов — 1 голос, Кирилл Правдин — 3 голоса, Эдуард Тяпикин — 1 голос. Всего в голосовании участвовали 33 депутата. Заседание новокузнецкого горсовета, на котором состоится вступление в должность нового главы города, запланировано на 27 декабря 2024 года», — сообщили в горсовете.

Совет народных депутатов Новокузнецка 6 августа единогласно принял отставку Сергея Кузнецова, который занимал пост главы города с 2013 года. Временно исполняет обязанности главы города первый заместитель Евгений Бедарев, который не участвовал в конкурсе. Кузнецов был назначен вице-губернатором Хабаровского края и теперь курирует внутреннюю и информационную политику.

Ранее в Новокузнецке мужчина жестоко избил прохожего из-за замечания.

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