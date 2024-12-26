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Россиянин выстрелил подростку в голову из пневматического пистолета

В Карелии осудили мужчину, который выстрелил подростку в лоб из пистолета
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Карелии приговорен к трем годам и восьми месяцам колонии за выстрел в ребенка, пуля попала мальчику в голову и застряла под кожей. Об этом сообщает портал «Daily Карелия».

По данным следствия, в апреле 2024 года пьяный россиянин без видимой причины выстрелил в 15-летнего подростка из пневматического пистолета, металлическая пуля попала мальчику в голову и застряла под кожей.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, серьезных травм несовершеннолетний не получил. В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в ходе допросов мужчина признался, что был пьян и выстрелил в мальчика просто так. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, его также обязали выплатить 800 тысяч рублей пострадавшему школьнику.

Ранее в Томске мужчина обстрелял подростков из обреза.

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