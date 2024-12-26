Преподавателя курского вуза обвинили в совершении теракта за поджог служебной машины

Доценту КГУ предъявили обвинение по статье «Террористический акт» за поджог полицейской машины по указанию мошенников. Об этом сообщает полиция Курской области.

По версии следствия, 44-летний преподаватель курского вуза решил уничтожить спецтранспорт «с целью дестабилизации» и причинил ведомству значительный ущерб. Известно, что Георгий Пилишвили выполнял указания третьих лиц, диктовавших ему адреса, по которым он должен был обнаружить транспорт и поджечь служебные автомобили. Его задержали после совершения первого преступления.

Сначала правоохранители возбудили дело о покушении на умышленное повреждение чужого имущества, однако в ходе разбирательства действия мужчины квалифицировали как совершение террористического акта. За это ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Пожар произошел ночью 21 декабря. По данным следствия, мужчина 1980 года рождения, являющийся доцентом местного вуза, облил служебную машину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал. Полицейские задержали поджигателя по горячим следам. На допросе он рассказал, что перевел мошенникам около 4 млн рублей. Они пообещали, что вернут деньги, если он совершит поджог автомобиля МВД. Преподавателя вуза арестовали на два месяца.

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