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Депутат назвала YouTube вершиной пирамиды потребления

Депутат Ким: YouTube превратил людей в общество потребителей контента
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Queenmoonlite Studio/Shutterstock/FOTODOM

За последние 20 лет YouTube фактически стал вершиной пирамиды потребления, превратив нас в общество потребителей контента, написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы, российская телеведущая Марина Ким.

«Огромные потоки видео управлялись алгоритмами, которые находились под полным контролем Запада. Решения о том, что продвигать, а что подавлять, принимались далеко за пределами России», — отметила она.

По мнению Ким, YouTube сам ограничивает свое присутствие в России.

«Например, Павла Дурова во Франции годами привлекали к ответственности за несоблюдение их законов. Чем наши законы хуже? Мы тоже вправе требовать уважения к своему суверенитету, включая законы и информационное пространство», — добавила она.

Ким подчеркнула, что YouTube может вернуться в случае урегулирования законодательных вопросов.

«А пока есть RuTube. Да, он пока уступает по функционалу, но активно развивается. Работая и поддерживая собственные платформы, мы можем создать достойную альтернативу», — заключила она.

Ранее журналисты и IT-эксперты заявили об опасности YouTube.

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