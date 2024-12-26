Россияне стали чаще пользоваться сервисами по поиску работы

Мобильный интернет-трафик россиян на сервисах по поиску работы вырос на 33% в 2024 году, а количество пользователей таких сервисов увеличилось на 17%, следует из результатов исследования мобильного оператора Yota.

Самым быстрорастущим сервисом стал «Хабр карьера», аудитория которого увеличилась на 40%, а трафик – на 54%. Вторым по динамике стал HeadHunter (рост на 32% по количеству пользователей и на 48% по трафику), а третье место занял Superjob (рост на 6% по количеству пользователей и 11% по трафику).

Исследование показало, что сервис HeadHunter остался на первом месте по размеру аудитории и по объему мобильного трафика. Второе место по этим показателям занял Superjob.

Также выросло и время, которое пользователи проводят на сайтах по поиску работы. В 2024 году в среднем за месяц соискатели проводили на сайтах по трудоустройству 64 минуты, что на 19% больше, чем в 2023 году.

Чаще всего на сайты по поиску работы заходили пользователи в возрасте 46-55 лет (рост на 25% пользователей и на 41% трафика), на втором месте пользователи из группы от 56 лет (24% количество пользователей и 42% объем трафика). Также на 21% выросло количество пользователей 26-35 лет.

Аналитики также отметили, что абоненты в возрасте до 35 лет чаще всего ищут работу на сервисах «Хабр карьера» и Geekjob (61% и 62% от общего числа пользователей), а люди старше 46 лет чаще всего пользуются сервисами Superjob и «Зарплата.ру» (36% и 33% соответственно).