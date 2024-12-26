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Россиянин получил 9,5 года колонии за попытку сжечь семью

В Башкирии мужчина поджег дом возлюбленной и получил 9,5 года колонии
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Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан

В Зилаирском районе местный житель признан виновным в попытке поджога дома экс-возлюбленной. Об этом сообщает СУ СК РФ Башкирии.

По данным следствия, в марте 2024 года обвиняемый решил из ревности отомстить своей бывшей сожительнице. В пять утра он пришел к дому женщины, в котором находилась ее мать и трехлетний ребенок. Злоумышленник поджег входную дверь, от запаха дыма проснулась пожилая родственница россиянки.

Соседи, заметившие пожар, вызвали спасателей, в огне никто не пострадал. Поджигатель скрылся, по факту поджога было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время обвиняемый похитил у бывшей возлюбленной деньги с помощью банковского приложения. Его задержали в аэропорту Уфы, когда он планировал покинуть город. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что житель Белово обиделся на знакомых, которые не пустили его к себе в гости, и поджег дом. Двоих пострадавших спасти не удалось. Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело. В ходе допросов мужчина признал вину в содеянном, он заключен под стражу.

Ранее мужчина в Иркутской области из мести поджег автомобиль матери своего ребенка.

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