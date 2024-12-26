Жена «отменила» Рождество, узнав, что муж подарил другу более дорогой подарок, чем ей

Daily Mail: американка отменила Рождество, потому что муж сэкономил на ее подарке

Женщина из США «отменила» Рождество, узнав, что муж подарил своему приятелю по видеоиграм более дорогой подарок, чем ей, пишет Daily Mail.

Американка рассказала, что муж купил другу «роскошную игровую гарнитуру» за $150, в то время как ее подарком оказалась свеча за $20. Как она отметила, бюджет для подарка в семье составлял $100, и супруг не посчитал нужным потратить эту сумму на нее.

Разозлившись на равнодушие мужа, жена приняла решение отменить традиционный рождественский ужин, который она тщательно готовила. Теперь близкие критикуют ее за якобы чрезмерную реакцию, обвиняя в мелочности.

Женщина также добавила, что муж был слишком занят своими играми, чтобы помочь с подготовкой праздника. Сам супруг, по ее словам, посмеялся над ее реакцией и оправдывал свое поведение тем, что это всего лишь подарок для друга.

Пользователи соцсетей поддержали американку, но посоветовали ей не портить себе новогоднее настроение и поскорее забыть эту ситуацию.

Ранее пожилой супруг украсил всю улицу к Рождеству ради жены, страдающей деменцией.