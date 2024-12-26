Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена «отменила» Рождество, узнав, что муж подарил другу более дорогой подарок, чем ей

Daily Mail: американка отменила Рождество, потому что муж сэкономил на ее подарке
close
Sidorov_Ruslan/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из США «отменила» Рождество, узнав, что муж подарил своему приятелю по видеоиграм более дорогой подарок, чем ей, пишет Daily Mail.

Американка рассказала, что муж купил другу «роскошную игровую гарнитуру» за $150, в то время как ее подарком оказалась свеча за $20. Как она отметила, бюджет для подарка в семье составлял $100, и супруг не посчитал нужным потратить эту сумму на нее.

Разозлившись на равнодушие мужа, жена приняла решение отменить традиционный рождественский ужин, который она тщательно готовила. Теперь близкие критикуют ее за якобы чрезмерную реакцию, обвиняя в мелочности.

Женщина также добавила, что муж был слишком занят своими играми, чтобы помочь с подготовкой праздника. Сам супруг, по ее словам, посмеялся над ее реакцией и оправдывал свое поведение тем, что это всего лишь подарок для друга.

Пользователи соцсетей поддержали американку, но посоветовали ей не портить себе новогоднее настроение и поскорее забыть эту ситуацию.

Ранее пожилой супруг украсил всю улицу к Рождеству ради жены, страдающей деменцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами