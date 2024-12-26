Российский бизнесмен лишился 300 тысяч рублей, ответив на звонок из «службы безопасности»

Под Самарой бизнесмен поверил мошенникам и лишился 300 тысяч рублей

Под Самарой 51-летний бизнесмен ответил на звонок из «службы безопасности» и лишился 300 тысяч рублей. Об этом сообщает samara.aif.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Новокуйбышевске. Владельцу небольшого бизнеса позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности. Злоумышленники сообщили, что его данные якобы стали известны мошенникам, и теперь его сбережения находятся под угрозой.

Под предлогом предотвращения нежелательных операций преступники попросили его предоставить им код из СМС. Мужчина поверил злоумышленникам и последовал их инструкциям.

Через некоторое время бизнесмен обнаружил, что с его счета списано 300 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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