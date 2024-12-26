Роскомнадзор ответил на слухи о штрафах за использование VPN

В России не планируется вводить штрафы в отношении жителей, использующих VPN. В таком предположении есть грубая ошибка, заявили в Роскомнадзоре в ответ на запрос RT.

«Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», — подчеркнули в РКН.

В ведомстве призвали публиковать проверенную информацию, особенно если она затрагивает работу органов власти. Слухи о штрафах за VPN там назвали распространением фейков.

Напомним, до этого СМИ написали о том, что в РФ могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов, так как у РКН есть ресурсы для отслеживания пользователей с VPN.

Позже, однако, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заверил, что никто не планирует отслеживать посещение запрещенных на территории России сайтов при помощи VPN-сервисов и вводить за это штрафы. При этом он напомнил, что в РФ продолжают блокировать VPN-сервисы и ресурсы, которые распространяют данные о методах обхода блокировок.

Ранее в Госдуме призвали не «бежать впереди паровоза» в вопросе штрафов за VPN.