В Госдуме отвергли информацию о штрафах за использование VPN-сервисов

Немкин: отслеживать посещение ресурсов с VPN и вводить за это штрафы не будут

Отслеживать посещение запрещенных на территории России сайтов при помощи VPN-сервисов и вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует. Об этом заявил в интервью ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В СМИ появилась информация, что в России могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов, поскольку у Роскомнадзора есть ресурсы для отслеживания пользователей с VPN.

По словам Немкина, в России продолжат блокировать VPN-сервисы, которые работают с нарушениями законодательства страны, и ресурсы, которые распространяют данные о методах обхода блокировок. Парламентарий также допустил, что работа в этом направлении может быть ужесточена.

Депутат пояснил, что в случае с VPN трудно провести границу между законным и незаконным использованием, так как большинство из них работают «в белую», к ним прибегают не для обхода блокировок, а для обеспечения кибербезопасности.

Ранее в Госдуме призвали не «бежать впереди паровоза» в вопросе штрафов за VPN.