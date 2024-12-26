В РОЦИТ назвали причины интереса мошенников к серым SIM-картам

Сегодня SIM-карта является ключом, с помощью которого можно создать аккаунт практически на любой цифровой платформе. Именно поэтому они так интересны разного рода преступникам, рассказал «Газете.Ru» председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Например, они используют серые SIM-карты, чтобы создавать фейковые профили в соцсетях, которые потом используются для различных преступных действий. Это может быть и обман с целью выманить деньги, и что-то более серьезное вроде ложных звонков в спецслужбы, угроз, запугивания и так далее», — сказал Горелкин.

Он выразил надежду, что закон о порядке покупки SIM-карт для иностранцев значительно усложнит преступникам жизнь.

Также Горелкин отметил, что при разработке законопроекта делался упор на данные правоохранительных органов.

«Из них следовало, что довольно большой объем серых SIM-карт оформлялся на иностранных граждан, и зачастую для этого использовались подложные документы. Сотрудники салонов сотовой связи не обладали необходимыми компетенциями, чтобы отличить настоящий иностранный паспорт от поддельного, чем и пользовались преступники», — рассказал он.

Горелкин добавил, что к июню 2025 года на территории России не должно остаться ни одного неидентифицированного иностранного пользователя, пользующегося услугами российских операторов связи.

«Все их SIM-карты, которые не пройдут эту процедуру, будут деактивированы – и это станет серьезным ударом по теневому рынку», — сказал он.

Как отметил член СПЧ, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич, новый порядок покупки SIM-карт для иностранцев позволит обезопасить россиян.

«Важно реализовывать любые меры, которые направлены на борьбу с распространением серых SIM-карт. И наше государство уделяет особое внимание этому, поскольку тут речь про защиту россиян и национальную безопасность», — сказал он.

Напомним, с 1 января 2025 года порядок покупки SIM-карт иностранцами станет более строгим. Теперь договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи. Один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные. Для этого потребуется СНИЛС, учетная запись «Госуслуг» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе.