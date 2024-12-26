Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области отец попал под суд за выкидывание из окна годовалой дочери

Жителя Екатеринбурга судят за то, что он выбросил годовалую дочь из окна в снег
close
Shutterstock

В Свердловской области жителя Екатеринбурга судят за преступление в отношении годовалой дочери. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 30 декабря 2023 года. По версии следствия, мужчина выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Затем он ограбил знакомого, забрав у него 170 тысяч рублей, и забаррикадировался в жилье.

Мужчину задержали после того, как начали расследовать дело об ограблении. При этом из-за большого количества снега девочку нашли только 3 января, но спасти ее не смогли.

В отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело. Среди обвинений – вымогательство и неисполнение родительских обязанностей.

Во время разбирательств мать пострадавшей девочки потребовала для мужчины пожизненный срок. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у фигуранта хроническое заболевание. Наиболее вероятно, вместо срока он отправится на принудительное лечение.

Ранее в Хабаровском крае пьяная бабушка изрезала ножом полуторагодовалого внука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами