В Свердловской области отец попал под суд за выкидывание из окна годовалой дочери

Жителя Екатеринбурга судят за то, что он выбросил годовалую дочь из окна в снег

В Свердловской области жителя Екатеринбурга судят за преступление в отношении годовалой дочери. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 30 декабря 2023 года. По версии следствия, мужчина выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Затем он ограбил знакомого, забрав у него 170 тысяч рублей, и забаррикадировался в жилье.

Мужчину задержали после того, как начали расследовать дело об ограблении. При этом из-за большого количества снега девочку нашли только 3 января, но спасти ее не смогли.

В отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело. Среди обвинений – вымогательство и неисполнение родительских обязанностей.

Во время разбирательств мать пострадавшей девочки потребовала для мужчины пожизненный срок. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у фигуранта хроническое заболевание. Наиболее вероятно, вместо срока он отправится на принудительное лечение.

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