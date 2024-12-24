В Хабаровском крае пьяная бабушка изрезала ножом полуторагодовалого внука

В Хабаровском крае женщину будут судить за нападение на внука с ножом

В Хабаровском крае перед судом предстанет 54-летняя женщина, которую обвиняют в нападении на внука с ножом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Николаевске-на-Амуре. По версии следствия, местная жительница осталась с полуторагодовалым мальчиком. В какой-то момент женщина выпила, после чего нанесла внуку не менее двух ударов ножом в область шеи. Спасти ребенка не удалось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает kp.ru, внука иногда оставляли с бабушкой. В день инцидента спиртное местной жительнице принесли соседи. После нападения на мальчика она позвонила знакомым и рассказала о произошедшем, затем о ситуации узнали в полиции. Почему подозреваемая схватилась за нож, неизвестно.

Известно, что ребенок рос в полной семье, где оба родителя о нем заботились.

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