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Участник программы «Время героев» займется патриотической работой в обществе «Знание»

Участника «Времени героев» назначили директором департамента в обществе «Знание»
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Программа «Время героев»

Программа «Время героев» дает возможность получить востребованные знания в области управления и пройти стажировки в региональных и федеральных органах власти. Об этом рассказал ее участник, кавалер ордена Мужества Балдан Цыдыпов, которого назначили директором департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание».

Он отметил, что проходил стажировку в правительстве Забайкальского края и работал над развитием патриотического направления, а его наставником был глава региона Александр Осипов.

«Я многому научился у него и рад, что могу обратиться за советом. На стажировке познакомился с работой министерств и ведомств региона, особое внимание уделял направлениям, связанным с патриотическим воспитанием молодежи. Изучил опыт региона в этой сфере, посмотрел как реализуются проекты», — сказал он.

По его словам, в новой должности он займется развитием патриотической работы с регионами и федеральными структурами. Он напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

«Также в этом году мы празднуем 80-летний юбилей Великой Победы. Для меня особая гордость и ответственность быть назначенным на должность именно в этот важный для всей страны год, когда патриотическое воспитание молодежи приобретает особое значение», — сказал он.

Как отметил глава «Знания» Максим Древаль, опыт и знания Цыдыпова будут востребованы в команде общества. По его мнению, личным примером он сможет вдохновить молодых ребят. Древаль также отметил важность создания условий, чтобы герои страны могли продолжить карьерное развитие в мирной жизни.

«У многих есть хорошее образование, опыт управления, а кадровая программа «Время героев» дает новые возможности для самореализации», — заключил он.

Отмечается, что Балдан Цыдыпов окончил Новосибирское высшее военное командное училище. За выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции в 2022 году награжден звездой Героя России и орденом Мужества. С мая является участником президентской программы «Время героев».

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